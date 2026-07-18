Millonarios anuncia su sexto refuerzo: así marcha su mercado de fichajes para la temporada 2026-2 / @MillosFCoficial

El mercado de fichajes sigue su curso en el fútbol colombiano. Este sábado 18 de julio, Millonarios anunció su sexto refuerzo para la temporada 2026-2, periodo en el que afrontará la Liga y la Copa Colombia.

Es preciso recordar que hasta el momentos, los bogotanos han anunciado las contrataciones de Javier Burrai (arquero), James Aguirre (arquero), Francisco Chaverra (extremo), Andrey Estupiñán (delantero) y Daniel Ruiz (volante).

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Jhomier Guerrero deja Junior para unirse a Millonarios

A través de redes sociales, Millonarios dio a conocer la llegada de Jhomier Guerrero, lateral derecho de 25 años que llega proveniente del Junior de Barranquilla. “Velocidad, entrega y talento. ¡Bienvenido al Embajador Jhomier Guerrero!”, fue el mensaje con el que se presentó al jugador.

Y se complementó en el comunicado: “Millonarios FC informa que, luego de completar satisfactoriamente su proceso de exámenes médicos y de documentación, Jhomier Javier Guerrero González se convirtió en nuevo jugador del equipo. El lateral derecho llega transferido desde Junior... El defensor se caracteriza por su intensidad, versatilidad y proyección por la banda. ¡Bienvenido a Millonarios, Jhomier!”.

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Guerrero llega a reforzar una posición en la que se necesitaba urgentemente un cambio, teniendo en cuenta que los canteranos Carlos Sarabia y Samuel Martín no lograron cumplir con buenas presentaciones a lo largo del semestre anterior.

Se trata del cuarto club en la carrera de Jhomier, luego del Barranquilla FC, Patriotas y el ya mencionado Junior. Precisamente, con el cuadro rojiblanco fue bicampeón de Colombia (2025-II, 2026-I) y en el último semestre se consolidó en el once titular con 23 duelos disputados, una asistencia y ocho amonestaciones.

Sobre su salida del Junior, la cual estuvo cargada de polémica teniendo en cuenta que todavía tenía contrato vigente, el entrenador juniorista Alfredo Arias comentó: “El único jugador que se nos está yendo es por deseo suyo, no porque nosotros quisiéramos. Tiene una circunstancia especial, porque termina contrato en cinco meses, entonces el club no tuvo más remedio que dejarlo ir, a pesar de hacerle ofertas para que se quedara”.

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