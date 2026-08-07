¿Millonarios buscó a Juan Fernando Quintero? Esto dijo el director deportivo Ariel Michaloutsos

Ariel Michaloutsos, director deportivo de Millonarios, habló en exclusiva con La Milonga de AS Colombia sobre el mercado de fichajes del club para este segundo semestre y los objetivos de cara al futuro. Asimismo, aclaró los rumores que apuntaban a un supuesto sondeo de Juan Fernando Quintero.

“Mi llegada se dio prácticamente ya comenzada la ventana de fichajes del mes de enero, entonces tuvimos tiempo para poder planificar esta ventana. Para mí es muy importante porque era bisagra, debemos equivocarnos lo menos posible porque ya comienza un proceso que puede ser importante para el club”, comentó inicialmente.

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Seguido a lo anterior, sorprendió al revelar cómo entiende las ventanas de fichajes: “Siempre he dicho que todo buen proceso y proyecto necesita al menos tres mercados de pases, más todavía en un club como Millonarios que siempre debe crecer. Todo lo que venga debe ser preciso y con cambios puntuales”.

Así fue como explicó que “desde el mes de abril empezamos a gestionar algunos jugadores”, situación que “hicimos de manera sigilosa y silenciosa” para evitar inconvenientes.

“Quizás traer jugadores puede ser sencillo, pero conformar un equipo se da con el tiempo. Noto que por ese afán y ese apuro por traer cantidad, que lo tuvimos que hacer de manera excesiva, no se puede estar cambiando permanentemente cada seis meses. Esa es la principal causa de fracaso en los clubes de Sudamérica, que traen cantidad y no calidad”.

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Y complementó al respecto: “Un club como Millonarios debe exigirse mejorar y creo que si en las próximas ventanas salgan dos, traer dos y quizás falten. No se puede hacer todo en una ventana, porque si no te tomas tiempo que se necesita, cometes errores. Hoy cuando ves la nómina de Millonarios, creo que tiene una buena nómina. No sé si es lo que se quisiera, pero es muy buena e hicimos entre todo un esfuerzo, especialmente en la dirigencia y el cuerpo técnico”.

Finalmente, se sinceró: “Mi objetivo es salir campeón con Millonarios y construir una mentalidad ganadora”.

¿Millonarios buscó a Juan Fernando Quintero?

En medio de la charla, le preguntaron a Ariel Michaloutsos por los rumores que apuntaban a un posible sondeo de Juan Fernando Quintero, tema que el argentino negó tajantemente.

“No sondeamos a Juan Fernando Quintero... Está cerrada la plantilla, pero quedan por definir algunas salidas con jugadores que necesitan continuidad y encontrar un destino que los haga sentir importantes. Prefiero no dar nombres, pero sí creo que hay jugadores que necesitan salir para encontrar su lugar”, declaró.

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Adicionalmente, sentenció que traer figuras internacionales, como pasó con Radamel Falcao García, está perfecto, siempre y cuando su actualidad esté acorde a lo que exige Millonarios. Ahora bien, aclaró que no se puede dejar de lado el talento que hay en al interior del país, porque se tiene materia prima suficiente para destacar.

“Debemos traer buenos jugadores. Si son figuras y están un rendimiento óptimo, sería fantástico, brillante. Soy una persona que me pongo en el lugar del hincha y su sentir, pero tampoco el club se puede mover por lo que dicen. Nosotros estamos del lado profesional, es decir conocer el mercado, saber quién puede rendir y tener una idea muy clara... Es bueno traer figuras, porque eso realza al fútbol colombiano, pero también está bueno que haya jugadores del rentado local que nosotros hagamos figuras”, cerró.