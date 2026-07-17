Millonarios lanza nueva camiseta en homenaje a sus 80 años: Precio y cómo comprar

Millonarios presentó oficialmente la camiseta conmemorativa por los 80 años de historia de la institución, una prenda que rinde homenaje a los orígenes del club y que marca un hecho sin precedentes: por primera vez adidas diseña una camiseta de Millonarios utilizando el icónico Trifolio de adidas Originals, un símbolo reservado para colecciones de carácter histórico y patrimonial.

La nueva indumentaria fue creada como un homenaje a las ocho décadas de historia del Embajador, resaltando la identidad del club y su estrecha relación con Bogotá. Cada detalle de la camiseta fue pensado para representar el legado de una de las instituciones más importantes del fútbol colombiano.

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Detalles de la camiseta

El color crema hace referencia a los primeros años del club y a las raíces sobre las que se construyó la historia de Millonarios. En una de las mangas aparece la bandera de Bogotá, como reconocimiento a la ciudad que vio nacer al equipo en 1946. Además, la prenda incorpora la histórica bandera azul y blanca del club, uno de los símbolos más representativos de su identidad.

En la parte posterior destaca el escudo conmemorativo “1946-2026”, un detalle que inmortaliza los 80 años de historia de la institución y convierte esta camiseta en una edición especial para coleccionistas e hinchas. El escudo monocromático, acompañado por el tradicional Trifolio de adidas Originals, le aporta un diseño elegante en el que la historia del club es la verdadera protagonista.

¿Qué dijo el presidente Enrique Camacho?

El presidente de Millonarios, Enrique Camacho, destacó el significado de esta nueva camiseta para la institución.

“Es un homenaje a nuestros orígenes, a Colombia, a Bogotá, a nuestra identidad y a ocho décadas de historia. Cumplir 80 años representa mirar con orgullo el camino que hemos recorrido y reconocer a todas las personas que han hecho parte de esta historia: jugadores, entrenadores, directivos y, especialmente, nuestra hinchada. Esta camiseta nos recuerda de dónde venimos y los valores sobre los que se construyó Millonarios. Es un homenaje a nuestros orígenes, a Bogotá, a nuestra identidad y a ocho décadas de historia que seguimos escribiendo con el mismo compromiso y la misma pasión de siempre”.

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Por su parte, Tom Michiel Vinkenvleugel, Senior Director Brand de adidas, explicó el concepto detrás de la colección especial.

“Para celebrar los 80 años de Millonarios, adidas regresó al origen para rendir homenaje a un legado que ha marcado la historia del fútbol colombiano. Esta camiseta conmemorativa honra la grandeza del club, su identidad y el vínculo histórico con la ciudad que lo vio nacer. Cada detalle celebra ocho décadas de pasión, tradición y orgullo, recordando que los grandes legados se construyen a partir de los símbolos que unen a millones de hinchas generación tras generación”.

¿Cuándo sale a la venta y qué precio tendrá?

La camiseta conmemorativa estará disponible a partir del 10 de agosto en las tiendas oficiales de Millonarios, establecimientos adidas seleccionados y en adidas.co. Su estreno en competencia será el 18 de julio, cuando el Embajador dispute el partido conmemorativo por los 80 años frente a Colo-Colo en el estadio El Campín.

Aunque el club no ha oficializado su valor, tomando como referencia otras camisetas de edición especial de adidas, se estima que su precio estará entre 380.000 y 450.000 pesos colombianos.

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