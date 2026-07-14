Millonarios saca a la venta su plan de abonos para la temporada 2026-2: estos son los precios

Millonarios presentó oficialmente su plan de abonos para la Liga Colombiana 2026-II, una campaña que llega con una noticia positiva para sus hinchas: el club realizó una reducción general del 15,24% en los precios con respecto al primer semestre del año. La decisión busca incentivar la asistencia al estadio El Campín y premiar la fidelidad de los aficionados que han acompañado al equipo durante las últimas temporadas.

El club informó que los abonos para este semestre incluirán ocho partidos de la fase regular de la Liga Colombiana 2026-II en condición de local.

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Detalles sobre los abonos

Los abonados del torneo 2026-I serán considerados abonados antiguos, por lo que tendrán prioridad para renovar sus localidades desde el martes 14 de julio hasta el martes 21 de julio al mediodía, conservando la misma ubicación y el mismo número de sillas adquiridas. Después de esa fecha, las localidades que no hayan sido renovadas serán liberadas y saldrán a la venta para el público en general.

Con esta reducción en los precios y la variedad de beneficios para sus aficionados, Millonarios busca que El Campín vuelva a lucir un gran marco de público durante la Liga Colombiana 2026-II, en una temporada en la que el equipo espera volver a ser protagonista y pelear por el título del fútbol colombiano.

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Estos son los precios de los abonos

¿Contra qué equipos juega Millonarios en el Campín por liga?

Bucaramanga - 25 de Julio - 6:30 p.m

Deportivo Pasto - 4 de Julio - 8:20 p.m

Deportivo Cali - 17 de Agosto - 6:10 p.m

Internacional de Bogotá - 30 de Agosto - 6:15 p.m

Boyacá Chicó - 19 de septiembre - 8:15 p.m

Once Caldas - 13 de octubre - 8:00 p.m

Jaguares - 17 de octubre - 2:00 p.m

América de Cali - 26 de octubre - 8:00 p.m

Alianza - 8 de noviembre - 3:30 p.m