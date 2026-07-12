Millonarios anuncia a un goleador como su quinto refuerzo: así se ha movido su mercado de fichajes / @MillosFCoficial

El mercado de fichajes sigue su curso en el fútbol colombiano. Este sábado 11 de julio, Millonarios anunció a través de sus redes sociales la llegada de su quinto refuerzo para afrontar el segundo semestre del 2026, periodo en el que disputará la Liga y la Copa Colombia.

Previamente el cuadro capitalino había anunciado las contrataciones de Javier Burrai, James Aguirre, Francisco Chavarría y el regreso de Daniel Ruiz. Ahora, potencia su frente de ataque.

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Millonarios anuncia a Andrey Estupiñán como su quinto refuerzo

Millonarios emitió un comunicado informando la contratación de Andrey Estupiñán, delantero que llega procedente del Deportivo Pasto: “¡El Goleador de la Liga llega a vestirse de azul! ¡Andrey Estupiñán bienvenido al Embajador!”.

El nariñense de 32 años fue fichado por el cuadro capitalino y tiene contrato por los próximos dos años, es decir hasta mediados del 2028. Asimismo, llega a potenciar una zona del campo que por ahora cuenta con el argentino Rodrigo Contreras y el experimentado Leonardo Castro. Asimismo, se espera definir la situación de Radamel Falcao García.

Estupiñán tuvo un destacado comienzo de año con el Pasto, equipo revelación del primer semestre. Marcó un total de 13 goles, siendo así el ganador de la Bota de Oro. Adicionalmente fue indispensabel en la gran temporada del cuadro volcánico.

Se trata del séptimo club de su carrera deportiva, cuarto marcado por condiciones de altura. Estuvo en el ya mencionado Pasto, en 2022 jugó para Independiente Santa Fe (Bogotá) y sus inicios fueron en el Boyacá Chicó (Tunja).

Así se ha movido el mercado de fichajes de Millonarios

Hasta el momento, Millonarios ha presentado cinco contrataciones para la temporada 2026-2. El primero de ellos fue Francisco Chaverra, quien llega proveiente del Independiente Medellín, y posteriormente se anunció el regreso de Daniel Ruiz, que se encontraba a préstamo en el fútbol de Rusia.

En los últimos días, la portería se reforzó con el argentino Javier Burrai y James Aguirre, proveniente del Once Caldas.