HOY MinAmbiente en Bucaramanga: segunda mesa de concertación sobre la delimitación de Santurbán

La segunda mesa de concertación sobre la delimitación del Páramo de Santurbán se realiza este sábado 18 de julio en Bucaramanga, pese a las solicitudes de aplazamiento que en los últimos días hicieron la Gobernación de Santander y un grupo de líderes comunitarios, quienes argumentaron la necesidad de contar con mayores garantías para el desarrollo del proceso.

La jornada, convocada por el Ministerio de Ambiente en cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, inició desde 8:00 de la mañana en la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander - UIS. Allí participan ciudadanos, autoridades y organizaciones sociales para avanzar en la concertación de la nueva delimitación de este ecosistema.

Además del Ministerio de Ambiente, están convocados a participar la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Santander, la Alcaldía de Bucaramanga y representantes del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, organización que promovió la acción de tutela que dio origen a la sentencia.

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En diálogo con Caracol Radio, Mayerly López, integrante del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, confirmó que el encuentro siguió en firme e invitó a la ciudadanía a participar activamente, al considerar que “se trata de un espacio determinante para la protección del páramo y de las fuentes hídricas que abastecen a Bucaramanga y su área metropolitana”.

La líder ambiental también expresó que espera que la jornada transcurra sin los inconvenientes registrados el pasado 4 de julio, cuando la primera mesa de concertación debió suspenderse en varias oportunidades por alteraciones durante su desarrollo. Según López, el propósito es que el diálogo se dé en un ambiente de respeto y con argumentos técnicos que permitan avanzar en una decisión sobre la protección integral del ecosistema.

“Esperamos que no se repita lo ocurrido el 4 de julio y que todas las personas lleguen con una actitud pacífica, de diálogo y de argumentos, para que la protección integral de Santurbán quede consignada en el acta de concertación”, señaló López.

La reciente decisión del Ministerio de Ambiente: Delimitación Progresiva

La concertación se realiza además en un momento clave para el proceso de delimitación. Esta semana el Ministerio de Ambiente presentó una nueva propuesta de delimitación progresiva del complejo de páramos Jurisdicciones-Santurbán-Berlín y publicó tres proyectos de resolución.

La ministra Irene Vélez reiteró que la minería seguirá prohibida dentro del páramo, mientras que la pequeña minería tradicional y en proceso de formalización podrá continuar por fuera del ecosistema protegido, siempre que cumpla con la normativa ambiental.

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Según la cartera, las medidas buscan fortalecer la protección de las fuentes hídricas que abastecen a Santander y Norte de Santander en cumplimiento de la mencionada sentencia T-361 de 2017.

El Ministerio de Ambiente pone a consideración otros dos proyectos de resolución. Uno, para declarar una Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo en la microcuenca de la quebrada La Baja sobre una superficie de 1.499,23 hectáreas.

El otro, tiene como objetivo actualizar y prorrogar la reserva temporal del costado occidental del macizo mientras culminan los estudios científicos.