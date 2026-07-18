HUS obtiene certificado Invima en buenas prácticas de manufactura de gases medicinales

Bucaramanga

La ESE Hospital universitario de Santander alcanzó un nuevo ítem en materia de calidad, al obtener la certificación del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), en buenas prácticas de manufactura para la producción y distribución en línea de aire medicinal en sitio por compresor.

La certificación fue otorgada luego de una inspección realizada entre el 14 y el 17 de julio durante la cual profesionales del Invima evaluaron los procesos de producción, control de calidad, saneamiento, validaciones, talento, infraestructura, equipos, almacenamiento, documentación y cumplimiento regulatorio de la central de gases medicinales de este hospital

El gerente del hospital, el coronel Ricardo Arturo Hoyos, destacó que este logró es resultado de más de 18 meses de trabajo articulado entre los equipos técnicos y administrativos, orientado a garantizar servicios seguros de alta calidad para toda la comunidad.

En los últimos años, el hospital universitario de Santander ha recibido también otros reconocimientos consolidando también su compromiso con la excelencia, la seguridad y la mejora continua de sus procesos asistenciales y de investigación