“No se han destinado US$60 millones para apoyar proceso de empalme”: BID

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en respuesta a un derecho de petición enviado por Caracol Radio, a propósito de las afirmaciones del presidente electo Abelardo de la Espriella donde señalaba lo siguiente “quiero informarle al país que el BID ha destinado 60 millones de dólares no reembolsables para apoyar este proceso de transición, reconociendo el banco y su presidente la magnitud del desgobierno que estamos recibiendo”, respondió que no ha destinado 60 millones de dólares no reembolsables para apoyar la transición o empalme en Colombia, aclarando así lo dicho por el presidente electo Abelardo de la Espriella. Sin embargo, menciona que podrían proporcionar financiamiento a solicitud del nuevo gobierno mediante operaciones ya aprobadas.

Actualmente, el BID tiene operaciones en curso de cooperación técnica por un valor de 63 millones de dólares, las cuales se enfocan en transferir conocimientos técnicos y fortalecer capacidades institucionales.

Estas operaciones no representan nuevos fondos ni apoyo presupuestario libre, sino que deben usarse para fines específicos. Eso fue lo que nos respondió el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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