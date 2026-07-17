Ellos serán los viceministros de Hacienda en el gobierno De la Espriella: conozca sus perfiles

Imagen de referencia | Carta firmada: Getty Images / Abelardo de la Espriella en conferencia de prensa: Colprensa

Se empieza a ajustar el equipo que llegará de la mano del ministro de Hacienda, Miguel Gómez, a esa cartera en el gobierno de Abelardo de la Espriella.

Juan Sebastián Betancur será el próximo viceministro técnico y Andrés Quevedo será el viceministro general.

Hasta hace unos días Betancur fungió como director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Antes de ello fue director ejecutivo suplente representando a Colombia en la Junta Directiva del Fondo Monetario Internacional (FMI) entre 2022 y 2024.

También fue director de Política Macroeconómica y subdirector de Política Fiscal en el Ministerio de Hacienda, trabajó en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en temas de pobreza y desarrollo sostenible, y también fue analista económico en Corficolombiana.

Betancur es economista y magíster en Economía de la Universidad de los Andes y cuenta con una maestría en Administración Pública y Gerencia de la Política Económica de Columbia University School of International and Public Affairs (SIPA).

Por su parte, Andrés Quevedo Caro, actualmente está vinculado a la International Finance Corporation (IFC), brazo del Grupo Banco Mundial para el sector privado, donde se desempeña como directivo en el área financiera.

Ya había trabajado en el Ministerio de Hacienda como subdirector de Riesgo y fue director financiero de la empresa Metro de Bogotá.

Es egresado de la Universidad de los Andes.

Ambos ya han venido adelantando reuniones con inversionistas internacionales en representación del Gobierno colombiano.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: