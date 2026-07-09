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09 jul 2026 Actualizado 20:13

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Abelardo de la Espriella realizará su primer consejo de ministros designados el 10 de julio

Asistirán los 11 designados y posiblemente se conozcan más en las próximas horas.

Imagen de referencia | Casa de Nariño: Getty Images / Abelardo De La Espriella: Colprensa.

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El presidente electo Abelardo de la Espriella realizará su primer consejo de ministros designados mañana, viernes 10 de julio, en Barranquilla. Asistirán los 11 designados y posiblemente se conozcan más en las próximas horas.

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