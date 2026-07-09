Abelardo de la Espriella realizará su primer consejo de ministros designados el 10 de julio
Asistirán los 11 designados y posiblemente se conozcan más en las próximas horas.
El presidente electo Abelardo de la Espriella realizará su primer consejo de ministros designados mañana, viernes 10 de julio, en Barranquilla. Asistirán los 11 designados y posiblemente se conozcan más en las próximas horas.
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