Sectores progresistas critican designación de Paola Holguín como minCultura; la tildan de “sectaria”

La ministra de Cultura designada, Paola Holguín, ha sido fuertemente criticada por diversos sectores del progresismo.

Uno de los críticos es el exministro del Interior, Guillermo Rivera, quien se refirió al anuncio del presidente electo Abelardo de la Espriella en el que aseguró que Holguín “es una mujer guerrera, de la provincia, que asume el reto de dar una batalla cultural por la Nación para que el talento colombiano ocupe el lugar que merece”.

A propósito, Rivera calificó a la exsenadora del Centro Democrático de “sectaria”.

“Creo que lo de mujer guerrera, en este caso, hay que entenderlo como lo radical y sectaria que ha sido políticamente la ministra designada. Y ese carácter, llevado a la cartera que ocupará, parece el anuncio de una cultura de odio a quien piense distinto al nuevo gobierno”, señaló a través de su cuenta de X.

Por su parte, el representante a la Cámara del Pacto Histórico, Gabriel Becerra, advirtió que con la designación de Holguín en el Ministerio de Cultura, y de Viviane Morales en el Ministerio de Educación, “Abelardo de la Espriella deja claro el rumbo de su gobierno: enfrentar y desmontar las conquistas del movimiento cultural y educativo democrático”.

“La educación, la cultura, las artes y los saberes pasan a ser blanco de una restauración conservadora. Nos corresponde defender la libertad de pensamiento, la creación, la diversidad y una Colombia plural”, dijo a través de sus redes sociales.

También se pronunció la representante a la Cámara electa del Pacto Histórico, Ana Erazo, quien cuestionó la idoneidad de Holguín para ocupar la cartera cultural.

“Paola Holguín, senadora durante 12 años por el Centro Democrático, cuyo único acercamiento a los temas culturales durante su gestión fue la ley del carriel, llega al Ministerio de Cultura“, sostuvo.

“En el gobierno de los ‘nunca’: los que nunca han sido técnicos ni expertos en los temas y llegan única y exclusivamente por acuerdos políticos y burocráticos. Qué dolor y qué pena por todos los avances culturales, artísticos y de las expresiones diversas que se habían construido y que hoy entran en el oscurantismo en manos de una persona totalmente ignorante en la materia", cuestionó.

Y agregó que el gabinete del presidente electo es “totalmente impresentable”.