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17 jul 2026 Actualizado 12:22

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Sicarios asesinan a tendero dentro de su establecimiento en Malambo, Atlántico

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles del crimen e identificar a los responsables.

Escena del crimen (Foto vía Getty Images)

Escena del crimen (Foto vía Getty Images)

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Un nuevo hecho de violencia ocurrió en el municipio de Malambo, Atlántico, luego de que un tendero fuera asesinado a bala en el interior de su establecimiento comercial.

El ataque ocurrió cuando la víctima, identificada como Willington Segundo Zúñiga Rivera, de 51 años, se encontraba atendiendo el negocio y fue sorprendido por hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar.

De acuerdo con la información preliminar, el crimen se registró en el barrio Bellavista. Pese a que algunas personas intentaron auxiliarlo, la víctima falleció debido a la gravedad de las heridas.

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La escena fue acordonada por uniformados de la Policía Metropolitana, mientras funcionarios realizaron la inspección técnica del cadáver y la recolección de evidencias.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el homicidio y determinar quiénes participaron.

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