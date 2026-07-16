“Van 44 mujeres asesinadas en Atlántico este año: Movimiento Amplio alerta por falta de respuestas

Alarma en Córdoba: cerca de 10 mujeres han sido asesinadas. Foto: Getty Images (referencia).

La cifra de 44 mujeres asesinadas en lo que va del año en el departamento del Atlántico mantiene en alerta a las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres.

Desde el Movimiento Amplio de Mujeres, su vocera Ruth Pareja expresó su preocupación por el panorama de violencia y aseguró que el Estado sigue en deuda con la protección de las mujeres.

Durante una entrevista con Caracol Radio, Pareja señaló que, aunque los movimientos sociales han mantenido una labor constante de denuncia y visibilización de estos casos, la responsabilidad principal recae sobre las instituciones.

“Los movimientos sociales hacemos una gran incidencia para visibilizar esta problemática, pero hay un compromiso y una responsabilidad institucional y estatal que no podemos perder de vista”, afirmó.

La líder cuestionó que, tanto en el departamento como en el Distrito, la agenda de mujeres no sea una prioridad para los gobiernos y advirtió que la falta de voluntad política impide avanzar en estrategias efectivas de prevención de las violencias basadas en género.

Asimismo, rechazó los discursos que responsabilizan a las víctimas por su situación y pidió analizar cada caso desde un enfoque integral, teniendo en cuenta factores como la vulneración de derechos, la pobreza y la exclusión social, condiciones que, según explicó, incrementan la vulnerabilidad de muchas mujeres.

“Cada caso debe doler. La institucionalidad les ha fallado a todas estas mujeres”, enfatizó.

Frente al nuevo escenario político, Pareja manifestó que las organizaciones de mujeres aún no han logrado establecer un canal de diálogo con el Gobierno entrante. Indicó que han intentado acercamientos, pero aseguró que la información y los espacios de interlocución “están bastante blindados”.

No obstante, reiteró la disposición del Movimiento Amplio de Mujeres para participar en una agenda de diálogo que permita fortalecer las políticas públicas de protección y garantizar que los derechos conquistados por las mujeres no sufran retrocesos.