Gobernación del Atlántico impulsa descuentos de hasta el 50% en matrículas universitarias

La Gobernación del Atlántico firmó un memorando de entendimiento con 22 instituciones de educación superior privadas y de formación para el trabajo para ofrecer descuentos de entre el 15% y el 50% en el valor de las matrículas a jóvenes del departamento.

El beneficio se mantendrá durante toda la carrera y aplicará para programas técnicos, tecnológicos, profesionales y de posgrado.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, explicó que esta iniciativa hace parte del programa ‘Jóvenes para el Mundo’, con el que la administración busca reducir las barreras económicas que enfrentan miles de estudiantes para ingresar a la educación superior.

“Las instituciones estaban dispuestas a hacer descuentos en sus matrículas para tener mayores facilidades económicas para jóvenes de todas partes del departamento y que puedan estudiar”, afirmó el mandatario.

Verano señaló que, aunque inicialmente se venían adelantando acciones para facilitar el transporte de los estudiantes, el compromiso de las instituciones permitió ampliar el alcance del programa con beneficios directos sobre el costo de las matrículas.

La administración departamental destacó que esta nueva alianza complementa otras estrategias que ya se encuentran en marcha para fortalecer la formación de los jóvenes.

Según informó la Gobernación, actualmente 1.000 estudiantes ya iniciaron su formación profesional a través de los programas impulsados por el departamento.

Asimismo, cerca de 5.200 jóvenes cursan estudios superiores gratuitos en sus municipios gracias al convenio suscrito entre la Gobernación del Atlántico y la Institución Universitaria de Barranquilla (IUB).