Asesinan al padre de alias ‘27’, presunto cabecilla de ‘Los Costeños’, en Barranquilla

Humberto Luna Pacheco, padre de Estiven de Jesús Luna De Moya, conocido con el alias de ‘27’ o ‘Peluca’, fue asesinado en un ataque sicarial ocurrido en la tarde de este miércoles en el tradicional barrio El Prado, en el norte de Barranquilla.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, la víctima se encontraba en la carrera 54 con calle 55 cuando fue interceptada por hombres armados que le dispararon en al menos cuatro ocasiones. Luna Pacheco murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

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Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer los móviles del crimen y determinar si el homicidio guarda relación con el historial judicial de su hijo, alias ‘27’, señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de la estructura criminal Los Costeños.

Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para esclarecer el caso.