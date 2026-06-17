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17 jun 2026 Actualizado 13:51

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Consulado de Colombia inició asistencia a Beto Coral tras su detención en EE.UU.

El Consultado en Los Ángeles y la Embajada en Estados Unidos trabajan para brindar la asistencia pertinente a Beto Coral.

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Tras la detención del activista Franklin Humberto Croal por parte del Servicio de Inmigración en Estados Unidos, la Embajada de Colombia en ese país y el Consulado General en Los Ángeles activaron la asistencia a Beto Coral.

De esta manera, señalaron que establecieron contacto con las autoridades estadounidenses competentes para brindar la ayuda pertinente a Coral.

Lea El Reporte Coronell: Detalles e imágenes inéditas del arresto del activista Beto Coral

La Embajada y el Consulado continúan dando seguimiento al caso y brindando al connacional el acompañamiento y la asistencia consultar correspondientes, en el marco de las funciones previstas por el derecho internacional y las normas vigentes”, se lee en el comunicado.

Petro calificó la captura como “persecución política”

Al término del consejo de ministros de este martes, 16 de junio, el presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió a la captura de Coral y le solicitó a la Cancillería que pidiera su libertad.

“Uno de los de la ‘lista exterminio’, digo yo, acaba de ser detenido por ICE, que en realidad son guardias racistas que persiguen a todos los latinoamericanos como perros, tienen campos de concentración y deportan”, dijo.

Señaló también que Coral había sido amenazado por la congresista Cabal, quien habría pedido su captura.

¿Cuál crimen cometió Beto Coral? Hijo de un policía que mataron, la historia de muchos. Él se fue a vivir en Estados Unidos, fue amenazado por uribistas en Miami”, señaló.

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Felipe Lara

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Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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