Jhon Durán sería compañero de jugador de la Selección Colombia en Portugal: Detalles del fichaje

Un nuevo capítulo se abre en el mercado de fichajes del colombiano Jhon Durán. En los últimos días se había conocido que el jugador, que pertenece al Al Nassr, tendría que presentarse al club saudí en medio de la búsqueda de un nuevo equipo para la temporada que comienza.

Según se conoció, el club estaría atravesando problemas económicos-administrativos, que habrían afectado y congelado la negociación que avanzaba por el colombiano con el Galatasaray de Turquía, pues era inviable debido al alto salario de Durán, que alcanza los 20 millones de euros por temporada, un valor imposible de asumir mientras está como préstamo en el equipo turco.

Ahora, ha aparecido un nuevo equipo interesado en fichar al jugador de 22 años. El interés llega directamente desde la Liga de Portugal y fue confirmado por varios medios de comunicación de este país.

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Benfica interesado en fichar a Jhon Durán

Luego de que el Al Nassar le pusiera al representante de Durán una fecha límite para encontrar un equipo que ajustara las condiciones de traspaso a las necesidades del club, desde Portugal aseguran que el Benfica estaría interesado en el fichaje de Durán, que llegaría cedido del club saudí, tras una temporada de préstamo en el Zenit de Rusia.

Según reveló Record el equipo ya estaría en conversaciones con el Al Nassr y el fichaje se estaría negociando con Mário Branco, actual director deportivo del Benfica, quien estaría viajando a intentar cerrar la cesión del jugador desde el Al Nassr.

El interés por el club, donde también juega el colombiano Richard Ríos, también fue confirmado por el periodista especializado en traspasos, Fabrizio Romano, quien aseguró que: “También se llevaron a cabo conversaciones directas con el entorno del jugador sobre un posible traspaso.”

Por otro lado, el medio A Bola aseguró que, luego de la salida de Mourinho hacia el Real Madrid, el técnico Marco Silva busca reforzar el ataque con un jugador que tenga un perfil diferente al de Pavlidis e Ivanovic, y Durán sería el nombre ideal.

La actitud de Durán uno de los grandes problemas

Así como la prensa asegura que el colombiano tiene grandes condiciones futbolísticas que pueden mejorar el equipo León, también afirman que uno de los problemas que debe mejorar el jugador de apenas 22 años es su actitud.

Según A Bola: “El innegable talento que demuestra sobre el terreno de juego se ha visto frecuentemente obstaculizado por un temperamento impetuoso, muy difícil de controlar. El Benfica dependerá del verdadero deseo del jugador de alejarse del abismo y recuperar el ritmo”.

Igualmente, el portal OneFootball asegura que la actitud del colombiano ha sido cuestionada durante toda su carrera y se ha convertido en parte de su reputación, pero también afirman que Durán aún tiene tiempo de enderezar su carrera.

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