Gustavo Puerta tiene nuevos pretendientes luego de su gran actuación en la Copa del Mundo 2026

El nombre de Gustavo Puerta continúa ganando protagonismo en el mercado de fichajes europeo. Luego de integrar la lista de 26 convocados de Néstor Lorenzo para disputar la Copa Mundial 2026 y de completar una destacada temporada con el Racing de Santander, el volante colombiano se ha convertido en uno de los futbolistas más cotizados de su club.

Puerta fue una de las revelaciones del conjunto español durante la campaña del ascenso a la Primera División, rendimiento que, sumado a sus buenas actuaciones con la Selección Colombia en el Mundial, despertó el interés de varios equipos del fútbol europeo. Con apenas 23 años, el mediocampista es considerado uno de los jugadores colombianos con mayor proyección en el continente.

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¿Qué equipos están interesados?

En las últimas horas, desde Italia surgió un nuevo interesado. Se trata del Bologna, equipo de la Serie A dirigido por Domenico Tedesco y donde también milita el defensor colombiano Jhon Janer Lucumí. Según la prensa italiana, el club ya habría dado un paso importante para intentar concretar el fichaje.

El periodista Alfredo Pedullà aseguró que el conjunto italiano presentó una oferta cercana a los 16 millones de euros por el volante colombiano, aunque el Racing de Santander espera recibir una cifra superior para autorizar la transferencia.

“Gustavo Puerta es un mediocampista de primer nivel, y lo ha demostrado en múltiples ocasiones, incluyendo el reciente Mundial con Colombia. Hay un gran interés en toda Europa por el mediocampista”, afirmó Pedullà.

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El periodista también explicó que el interés del Bologna responde al seguimiento realizado por la dirección deportiva del club, que considera a Puerta una prioridad para reforzar el mediocampo de cara a la próxima temporada.

“Puerta es uno de los favoritos de Sartori. El Bologna ha anunciado una oferta de 16 millones de euros, pero Racing pide algunos millones más. Otros clubes han mostrado interés, por lo que no será una negociación sencilla”, concluyó.

Por ahora, Gustavo Puerta continúa vinculado al Racing de Santander y tiene contrato vigente por tres temporadas más. Sin embargo, el mercado apenas comienza y todo indica que el colombiano será uno de los nombres a seguir durante las próximas semanas, mientras varios clubes europeos analizan presentar ofertas para quedarse con una de las grandes promesas del fútbol colombiano.