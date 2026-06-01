Jhon Jader Durán confirma que no seguirá en Zenit y tampoco regresará con Al-Nassr: así va su futuro

Jhon Jáder Durán comenzó a definir su futuro deportivo una vez finalizó su etapa en el Zenit Saint Petersburg. El delantero colombiano confirmó que no continuará en el fútbol ruso y que, junto a su representante, evaluará cuál será el próximo destino de su carrera tras la Copa del Mundo 2026.

Durán terminó su préstamo con el conjunto de San Petersburgo, donde logró conquistar el título de la Liga Premier de Rusia. Aunque su paso por el club fue breve, el atacante aseguró que la experiencia le dejó importantes aprendizajes.

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En diálogo con Win Sports, el delantero explicó los motivos de su salida: “Tuve un pequeño problema, pero fue más que todo familiar. Me permitieron salir a resolverlo y creo que con ellos todo bien. Salimos campeones, entonces creo que fue una estancia buena, fue corta, pero de aprendizaje como todas”.

El atacante también fue claro al afirmar que no regresará al equipo ruso, ya que su vínculo correspondía únicamente a un préstamo.

“Estaba en préstamo. Ahora tendré que hablar con mi representante (Jonathan Herrera), y sentarnos a mirar qué sigue y hacerlo de la mejor manera”.

Sobre las opciones que analiza para continuar su carrera, Durán prefirió mantener la discreción y evitar especulaciones.

“Me gustan muchas cosas, pero prefiero guardarlas para mí. Se habla mucho y se especula mucho, y no para bien sino para mal, entonces prefiero guardarlo”.

Mientras define su próximo paso, el delantero aprovechó para acompañar a Envigado en la final de la segunda división del fútbol colombiano, donde el equipo antioqueño se coronó campeón tras vencer a Real Cartagena.

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Visiblemente emocionado, Durán destacó el esfuerzo realizado por el club que impulsó su carrera profesional.

“Contento de venir a apoyar a mis compañeros, orgulloso porque aún me quedan muchos amigos aquí. Se siente la alegría por dentro, se me salen las lágrimas a veces al ver lo que han logrado. Jugar la segunda división de Colombia es más duro”.

Ahora, el futuro de Jhon Jader Durán será una incógnita que se irá resolviendo mientras pasa la Copa del Mundo 2026.