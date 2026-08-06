DT de Palmeiras se rinde ante Jhon Arias: “Cumple ofensivamente y es capaz de regresar a ayudar”

Jhon Arias sigue dando de qué hablar en el fútbol brasileño. Luego de haber hecho un gran Mundial a nivel individual con la Selección Colombia, el centrocampista regresó al Palmeiras y continúa demostrando su gran nivel, que lo ha hecho merecedor de grandes elogios por parte de su técnico Abel Ferreira.

Palmeiras perdió el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa de Brasil; sin embargo, logró clasificar a la siguiente ronda por el marcador global, que terminó 5-3 a favor de los albiverdes; una de las anotaciones fue del colombiano.

En este último partido, Arias ingresó al minuto 55 y tuvo una actuación destacada, con un 93% de pases completados y una calificación de 6.7 en Sofascore. Tras la clasificación a la siguiente ronda de la Copa, Ferreira elogió el nivel del colombiano.

Le puede interesar: Video: Álvaro Montero sigue recuperando la confianza en Boca Juniors y fue figura ante Estudiantes

Técnico del Palmeiras sobre Jhon Arias

En rueda de prensa, Ferreira, quien en un principio no mostró mucho entusiasmo por la llegada de Arias, aseguró que el colombiano es el tipo de jugador que hace que un entrenador sea mejor, debido a su experiencia.

“Arias es ese jugador que hace que cualquier entrenador sea mejor. Tiene un mundial en la espalda, tiene a Fluminense en la espalda, tiene fútbol brasileño en la espalda, tiene la responsabilidad del fútbol internacional sobre sus hombros; lógicamente, estar hablando de un jugador así, ese es el jugador que hace que cualquier entrenador del mundo sea mejor”, aseguró Ferreira.

Igualmente, el entrenador portugués destacó el nivel del colombiano no solo en la parte ofensiva, sino que remarcó que es un jugador que ayuda al equipo en defensa. “Es un jugador que nos ayuda mucho, ya sea en el aspecto ofensivo que a todos nos gusta, pero lo que más me impresiona no está solo en el aspecto ofensivo, es que regresa a ayudar en defensa también para ayudar al equipo. Él cumple ofensivamente y es capaz de regresar y ayudar a Arthur”.