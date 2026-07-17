David Ospina tendría nuevo equipo en la Liga mexicana: este sería el destino del portero colombiano

David Ospina estaría listo para afrontar un nuevo reto en su carrera profesional. Luego de finalizar su vínculo con Atlético Nacional y convertirse en agente libre, el histórico portero colombiano tendría todo acordado para continuar su trayectoria en la Liga MX, según informaron diferentes medios mexicanos en las últimas horas. Aunque el anuncio oficial aún no se ha producido, desde México aseguran que el acuerdo está prácticamente cerrado.

Le puede interesar: Nicolás Gallo, el árbitro colombiano que estará en la final del Mundial España vs. Argentina

La información fue revelada por el reconocido periodista mexicano Raúl Orvañanos, afirmó que el experimentado guardameta ya fue contratado por el club que acaba de regresar a la máxima categoría del fútbol mexicano. “Viene el portero de la Selección Colombia que estuvo en este Mundial. Un arquero histórico, ya está contratado”, comentó el comunicador, dando por hecho el fichaje del antioqueño.

De confirmarse la operación, Ospina defenderá los colores del Atlante , equipo que volvió a la Primera División tras adquirir la ficha del Mazatlán FC y que busca consolidar un proyecto competitivo para el Torneo Apertura 2026. El conjunto de los ‘Potros de Hierro’ debutó recientemente en la Liga MX con una derrota 2-1 frente a Necaxa, pero continúa reforzando su plantilla con jugadores de experiencia para afrontar el regreso a la élite del fútbol mexicano.

También le interesa: Jhon Durán sería compañero de jugador de la Selección Colombia en Portugal: Detalles del fichaje

A sus 37 años, David Ospina llegaría como uno de los fichajes de mayor jerarquía del campeonato. El arquero acumula una extensa trayectoria internacional tras defender las camisetas de Atlético Nacional, Niza de Francia, Arsenal de Inglaterra, Napoli de Italia y Al Nassr de Arabia Saudita, además de convertirse durante años en uno de los referentes de la Selección Colombia.

El guardameta también cuenta con un importante recorrido en los Mundiales de la FIFA. Fue titular con Colombia en las ediciones de Brasil 2014 y Rusia 2018, mientras que integró la nómina que disputó el Mundial de 2026, aunque en esa ocasión no sumó minutos debido a que el puesto de titular fue ocupado por Camilo Vargas.

Lea aquí también: Atlético Nacional anunció el regreso de Franco Armani con un emotivo video

Este movimiento también despejaría las dudas sobre el futuro del arquero, ya que tras su salida de Atlético Nacional surgieron rumores sobre un posible retiro del fútbol profesional. Sin embargo, todo indica que Ospina seguirá compitiendo al máximo nivel y que tendrá una nueva experiencia internacional, esta vez en el fútbol mexicano, donde buscará aportar liderazgo y experiencia a un equipo que quiere consolidarse nuevamente entre los protagonistas de la Liga MX.