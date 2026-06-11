Mourinho vuelve al Real Madrid: inicia una nueva era en el banquillo blanco

El Real Madrid hizo oficial el regreso de José Mourinho como nuevo entrenador del primer equipo. El técnico portugués vuelve al conjunto merengue más de una década después de su primera etapa al frente del club, iniciando así un nuevo proyecto deportivo que estará vigente durante las próximas temporadas.

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La llegada de Mourinho representa uno de los movimientos más llamativos del mercado de entrenadores. La directiva blanca apostó por un técnico que conoce perfectamente la institución y que dejó una huella importante en su anterior ciclo, donde logró conquistar títulos nacionales y devolver al equipo a competir regularmente entre los mejores de Europa.

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Durante su primera experiencia en Madrid, el estratega luso dirigió a una generación que recuperó protagonismo tanto en LaLiga como en la Champions League. Aunque la máxima competición continental quedó pendiente en su palmarés con el club, su trabajo sentó las bases de un equipo que posteriormente dominó el fútbol europeo durante varios años.

Tras abandonar el Santiago Bernabéu, Mourinho continuó su carrera en distintos clubes de Inglaterra, Italia, Turquía y Portugal, sumando nuevos trofeos y experiencias internacionales. Ahora regresa a Madrid con el desafío de liderar una nueva etapa, renovar las aspiraciones del equipo y volver a pelear por los títulos más importantes del continente.