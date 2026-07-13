Nueva advertencia del Al Nassr a Jhon Jader Durán: Fecha límite para que decida su futuro

A pocas semanas de que inicien nuevamente las principales ligas de fútbol del mundo, el delantero colombiano Jhon Jader Durán no tiene definido su futuro y aún no cuenta con equipo para esta temporada.

La última temporada, antes de la pausa por el Mundial, Durán disputó la temporada con el Zenit de la Liga de Rusia, donde jugó únicamente 321 minutos, en nueve partidos, y anotó dos goles.

Ahora, el jugador deberá presentarse al club de la Liga Saudí, en medio de un ultimátum por parte del equipo al representante del jugador, para que resuelva la situación antes de que finalice el mes de julio.

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Ultimátum a Jhon Durán desde el Al Nassr

La prensa saudí ha revelado que el Al Nassr atraviesa una situación financiera delicada que ha generado que varios trámites administrativos queden en pausa; este habría sido el motivo por el que los sueldos de los jugadores de junio se pagaron en distintos plazos.

Igualmente, esta situación habría tenido repercusión en el futuro del colombiano de 22 años, pues la negociación con el Galatasaray de Turquía, que ya estaba avanzada, se congeló debido al alto salario de Durán, que alcanza los 20 millones de euros por temporada, pues no pueden asumir el pago del sueldo mientras se encuentra de préstamo en el equipo turco.

Debido a este problema, director deportivo del club árabe, Simao Coutinho y el equipo le dio al agente de Durán hasta el 25 de julio, cuando el equipo viaje a Portugal, para que resuelva la situación del jugador y encuentre un equipo que quiera contratarlo y que cuente con condiciones que beneficien a todas las partes.

Una de las opciones para el colombiano es que el Galatasaray mejore la oferta presentada al Al Nassr, pues la que ya estaba adelantada no era beneficiosa para el club saudí.

Otra de las opciones de las que se ha hablado para definir la situación de Durán es que este acepte una reducción en su salario, lo que facilitaría su traspaso a un nuevo club.

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