Emotivo anuncio de Atlético Nacional: así presentaron el regreso de Franco Armani

Impensado para muchos hace algunas décadas que uno de los jugadores con más títulos en la historia de Atlético Nacional (13 junto a Alexis Henríquez) sería un arquero que se encontraba en 2010 en Deportivo Merlo de Argentina. Tras hacer historia logrando, entre tanto, la Copa Libertadores 2016, Franco Armani prometió regresar a terminar su carrera en el club que lo dio a conocer ante el mundo y hoy es una realidad.

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Luego de terminar su contrato con River Plate, equipo con el que ganó 10 títulos, entre esos la Copa Libertadores 2018, el cuadro Verdolaga se puso en contacto con Armani y este aceptó la oferta para concretar su regreso y ocupar el puesto que dejó David Ospina. Vuelve a Nacional con 39 años y a tratar de extender su legado en la institución consiguiendo más trofeos.

“Se comunicó Atlético Nacional, que también es uno de los equipos que hice historia… cuando pasan esas cosas también te mueve el piso y te pone a pensar... Quiero terminar mi carrera compitiendo, jugando…nunca esperé la posibilidad esta que me llegó a esta altura,no lo tenía en mis planes", dijo en su despedida de River Plate.

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Así anunció Nacional el regreso de Franco Armani

“Me comprometo hoy que en el final de mi carrera deportiva será en Atlético Nacional”, manifestó Armani en el Atanasio Girardot el 5 de enero de 2018. Este 16 de julio de 2026 se hizo realidad su regreso y el club Verdolaga lo anunció como una leyenda, recordando algunos de los mejores momentos vividos en su primera etapa en la institución.

“El ídolo que prometió volver. La historia nunca terminó. Solo estaba esperando el momento de escribir un nuevo capítulo. Bienvenido a casa, Franco”, fueron la palabras del club, acompañado de un emotivo video en el que al final aparece besando el escudo de Nacional.

La etapa gloriosa de Armani en Nacional

Armani llegó a mediados de 2010 a Atlético Nacional procedente de Deportivo Merlo de Argentina, club al que enfrentó en esa pretemporada, y tras haber tenido paso en otros equipos de menor envergadura en ese país como Estudiantes II o Ferrocarril Oeste. Si bien en sus primeros meses no tuvo mucha continuidad por la presencia de Gastón Pezzuti, luego tuvo más minutos y posteriormente logró su primer título en 2011 ante La Equidad.

Desde entonces fue un camino de éxito y también de algunas lesiones, hasta su salida en 2018. Logró 6 títulos de liga, 3 de Copa Colombia, 2 Superliga, 1 Copa Libertadores y 1 Recopa Sudamericana, acumulando un total de 232 partidos.

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Ahora regresa con un contrato por un año y para seguramente ser titular, pues Harlen Castillo pondrá rumbo a Gimnasia Esgrima La Plata y se prevé que Nacional mantenga a los juveniles Luis Marquinez y Kevin Cataño.

Se esperan otras incorporaciones en el Nacional de Lucas González para competir por el título de la Liga. De momento, regresaron de préstamo Yeicar Perlaza y Kevin Parra, quienes se quedarán en el club.