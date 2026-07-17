Gremios presentan a nueva Mintransporte la hoja de ruta de infraestructura para el Caribe

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) Seccional Norte presentó a la ministra de Transporte designada, Elsa Noguera, un inventario de los principales proyectos estratégicos que requiere la región Caribe para fortalecer su desarrollo vial, portuario, aeroportuario y ferroviario.

El encuentro fue liderado por la presidenta ejecutiva de la CCI, María Consuelo Araújo, junto con la Junta Directiva Nacional del gremio, y permitió exponer las principales necesidades del sector, así como plantear alternativas para destrabar iniciativas consideradas clave para la competitividad y el crecimiento económico de la región.

El director ejecutivo de la CCI Seccional Norte, Héctor Carbonell, explicó que durante la reunión se entregó un diagnóstico sobre el estado actual de los proyectos de infraestructura y una hoja de ruta con las prioridades que, a juicio del gremio, deben ser impulsadas por el nuevo Gobierno.

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" Hemos mostrado un inventario de los proyectos, el estado en el que se encuentran actualmente y las posibles salidas y soluciones para destrabar o sacar adelante proyectos que son tan necesarios para el desarrollo", manifestó Carbonell.

Uno de los temas centrales de la reunión fue la reactivación del transporte ferroviario en la región Caribe, especialmente iniciativas como el tren regional del Caribe o tren de cercanías. Sobre este proyecto, Carbonell señaló que la prioridad es garantizar los recursos para adelantar los estudios que permitan determinar su viabilidad.

“Lo que pedimos es que se asignen los recursos necesarios para la estructuración y diseño del proyecto. Hoy existen ideas y voluntad por parte de algunos gobernadores, pero no hay un proyecto estructurado. Lo que buscamos es que esos estudios avancen hasta la etapa de factibilidad para conocer si realmente el proyecto es viable”, afirmó.

El dirigente gremial precisó que, antes de avanzar hacia su ejecución, es indispensable completar los estudios técnicos y financieros que permitan definir el alcance, costos y beneficios de la iniciativa ferroviaria para la región.

Carbonell también destacó la disposición de la ministra designada Elsa Noguera para escuchar las necesidades del Caribe y aseguró que la Cámara Colombiana de la Infraestructura mantendrá su disposición de trabajar de manera articulada con el nuevo Gobierno para impulsar las obras estratégicas que demanda la región.