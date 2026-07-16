ANDEG advierte faltante de gas para el mantenimiento de SPEC

La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG) advirtió que, a dos semanas del mantenimiento programado de la planta regasificadora de SPEC, aún no está asegurado el volumen de gas natural necesario para garantizar la operación del sistema eléctrico durante ese periodo, lo que podría obligar a restringir inicialmente el suministro al sector industrial.

El presidente del gremio, Alejandro Castañeda, explicó en diálogo con Caracol Radio que el panorama es más complejo que en años anteriores, debido a la menor disponibilidad de gas en el país y a que todavía no se ha contratado el combustible requerido para respaldar la generación térmica.

“Cada vez hay menos gas y eso comienza a generar riesgos para la operación del sistema. Hoy no hemos conseguido gas adicional de otros agentes, que históricamente era el que permitía cubrir esa necesidad”, afirmó.

De acuerdo con Castañeda, el operador XM estima que durante el mantenimiento de SPEC se requieren entre 130 y 150 millones de pies cúbicos diarios de gas para garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico, especialmente en la región Caribe.

“Lo único que está disponible son 75 millones de pies cúbicos de Ecopetrol, pero aún falta una parte importante del gas necesario para garantizar la seguridad energética”, señaló.

El dirigente explicó que, si no se consigue el gas faltante antes del inicio del mantenimiento, el primer impacto recaería sobre la industria, ya que este sector es el primero en enfrentar restricciones de suministro para priorizar el funcionamiento de las plantas térmicas.

Un panorama más difícil que en años anteriores

Castañeda recordó que hace dos años fue posible conseguir la totalidad del gas requerido para cubrir el mantenimiento de SPEC. En 2025, en cambio, solo se obtuvieron cerca de 40 millones de pies cúbicos de los 130 a 150 millones necesarios, por lo que Ecopetrol tuvo que aportar cerca de 90 millones mediante ajustes en la operación de sus refinerías.

Para este año, dijo, la situación vuelve a generar preocupación porque, a pocos días del inicio de los trabajos, aún no existe certeza sobre el abastecimiento completo del combustible.

“No estamos hablando de un racionamiento de energía en este momento, pero sí de un riesgo que debe resolverse antes de que comience el mantenimiento”, concluyó el presidente de ANDEG.

El Ministerio de Minas recientemente solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos tomar medidas para priorizar el pago de la deuda que especialmente la empresa Air-e tiene con el sector, por un monto cercano a los 1,7 billones de pesos.

“Sin esa certeza, los generadores térmicos no están en condiciones de asumir el compromiso financiero que implica comprar gas natural en las cantidades requeridas”, expresa el documento.