Primeras reuniones económicas del gobierno electo de Colombia en EE. UU.

El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, junto a los ministros designados de Hacienda y de Comercio, sostuvo hoy en Washington D.C. una reunión de alto nivel con las directivas del Grupo Banco Mundial.

POLÍTICA

A menos de un mes del cambio de gobierno, el equipo económico del presidente electo, Abelardo de La Esperilla, inició en Washington su agenda internacional con una reunión de alto nivel con el Grupo Banco Mundial.

El encuentro estuvo encabezado por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, junto con los ministros designados de Hacienda y de Comercio. El objetivo es establecer una hoja de ruta de trabajo conjunto para el período 2026-2030.

La delegación colombiana presentó las prioridades económicas de la administración entrante, mientras que el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) expusieron sus propuestas de apoyo técnico y financiero para Colombia.

La agenda incluyó un plan de consolidación fiscal, una estrategia de reactivación económica y la evaluación de las alternativas de financiamiento disponibles en el corto, mediano y largo plazo.

La jornada concluirá con la definición de acuerdos y una reunión directa con el presidente del Grupo Banco Mundial para fortalecer la cooperación entre el Gobierno electo y ese organismo.

A las 8:00 p. m. de este lunes festivo, el presidente electo, Abelardo de La Espriella, se dirigirá a los colombianos en su tercera alocución a través de las redes sociales, en la que presentará detalles sobre los avances, las decisiones y la visión del Gobierno entrante.