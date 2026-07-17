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17 jul 2026 Actualizado 01:42

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Internacional

Trump denuncia vulnerabilidades del sistema electoral de EE.UU. y acusa a China de robo de datos

El mandatario estadounidense reveló documentación en la que acusa a China de realizar el “mayor pirateo de datos electorales de la historia”, haciendo referencia a la elección presidencial del 2020.

Elecciones Estados Unidos. (Photo by JEFF KOWALSKY/AFP via Getty Images)

Elecciones Estados Unidos. (Photo by JEFF KOWALSKY/AFP via Getty Images) / JEFF KOWALSKY

Elecciones Estados Unidos. (Photo by JEFF KOWALSKY/AFP via Getty Images)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en duda la integridad electoral de su país, a pocos meses de las elecciones de medio termino, y acusó durante un mensaje a la nación a China de interferencias desde 2020.

“No hay ningún país del tercer mundo que tenga unas elecciones como las que tenemos nosotros”, declaró desde la Casa Blanca el presidente, quien nunca ha reconocido su derrota frente a Joe Biden en las elecciones de 2020.

Más choques con la prensa

En medio del discurso, Trump pidió que se retiren las licencias de radiodifusión a las cadenas que se negaron a transmitir en directo su discurso en horario estelar sobre fraude electoral, insinuando sin fundamento que están implicadas en intentos de amañar elecciones.

“Ellos y otros en los medios forman parte de un complot. Un fraude como este debería significar la revocación de sus licencias. Utilizan nuestras ondas públicas, valoradas en miles de millones de dólares, absolutamente gratis. No pagan nada”, dijo, mencionando por su nombre a ABC y NBC.

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Eddy Mosquera

Eddy Mosquera

Periodista Internacional de Caracol Radio desde 2018. Cubre temas internacionales, tecnológicos y relacionados...

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