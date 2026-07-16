¿Argentina podría ser sancionada por la pancarta de Las Malvinas? Esto dice el reglamento de la FIFA

Argentina logró clasificar por segunda vez consecutiva a la final de la Copa del Mundo 2026, luego de una épica remontada frente a Inglaterra. El equipo de Lionel Scaloni se encontraba abajo en el marcador hasta el minuto 85, cuando llegó el empate tras un potente remate de Enzo Fernández desde dentro del área; cuando todo indicaba que habría alargue, en el 90+2 Lautaro Martínez anotó el gol de la victoria.

Una vez finalizado el encuentro y sellada la clasificación de Argentina a la gran final del Mundial, donde se enfrentará con España, los jugadores celebraron en el estadio de Atlanta con una pancarta, con un mensaje político sobre Las Islas Malvinas, con el mensaje: “Las Malvinas son argentinas”.

Ahora, la selección argentina podría enfrentarse a una sanción económica, según episodios similares ocurridos en años anteriores, pues, tanto la FIFA como la IFAB, organización responsable de definir las reglas del fútbol a nivel mundial, han sido claros con sus posturas sobre la exhibición de símbolos políticos durante los partidos.

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Sanción a Argentina tras partido contra Inglaterra

De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 4 del Reglamento de la IFAB, “La equipación no debe incluir consignas, declaraciones ni imágenes de carácter político, religioso o personal”. Los jugadores no deben mostrar ropa interior en la que figuren consignas, declaraciones o imágenes de carácter político, religioso o personal, ni publicidad que no sea el logotipo del fabricante. En caso de incumplimiento, el jugador y/o el equipo serán sancionados por el organizador de la competición, la federación nacional de fútbol o la FIFA“.

Igualmente, el reglamento afirma que: “No se permiten eslóganes, declaraciones o imágenes relacionados con lo siguiente: Cualquier acto o acontecimiento político concreto”.

Por otro lado, el reglamento de la FIFA para el Mundial 2026, específicamente su artículo 28, establece que: “Tanto los jugadores como los demás miembros de la delegación tendrán prohibido mostrar mensajes o lemas políticos, religiosos o personales en cualquier idioma o forma en el uniforme u otras prendas consideradas de exterior e indumentaria formal, antes y después de jugar”.

Finalmente, el Código Disciplinario de la FIFA, en el artículo 17, apartado 2, asegura que: “Si uno o varios seguidores de una federación miembro o club adoptan gestos, palabras, objetos o cualquier otro medio para transmitir mensajes improcedentes en un evento deportivo, en particular, mensajes de naturaleza política, ideológica, religiosa u ofensiva, las federaciones y los clubes correspondientes serán responsables y, por ende, se les podrán imponer medidas disciplinarias y directivas, incluso si pueden demostrar que no ha habido negligencia por su parte vinculada con la organización del partido”

En caso de que se decida una sanción sobre el equipo, no sería la primera vez que la selección argentina sea multada por hacer referencia a este tema. Pues, en 2014, la FIFA multó a la Asociación de Fútbol Argentino con 30 mil francos suizos, luego de que el plantel exhibiera una pancarta con el mismo mensaje previo a un partido amistoso frente a Eslovenia.

Por el momento, la FIFA no se ha pronunciado oficialmente sobre la situación y se desconoce si el equipo de Lionel Messi sería multado o sancionado tras exhibir la pancarta. Sin embargo, teniendo en cuenta otros eventos similares ocurridos en competencias oficiales, se espera que el equipo sí reciba algún tipo de sanción.

Reacciones de Inglaterra sobre la pancarta

La reacción de los jugadores argentinos una vez finalizado el encuentro generó malestar en Inglaterra, donde varios jugadores y políticos mostraron su descontento por el actuar de la selección rival.

El exfutbolista inglés, Peter Reid, afirmó que el comportamiento fue “inaceptable” y afirmó en la BBC que “¿Qué más se puede hacer? No lo sé. A menos que llamen al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y él lo resuelva, porque al parecer es él quien maneja la FIFA, ¿no?“.

Igualmente, el diputado Peter Kyle también se refirió en la BBC sobre la situación asegurando que: “Creo que la investigación se llevará a cabo sin duda alguna, ya que se trató de una violación flagrante de las normas que prohíben la actividad política en el fútbol”.