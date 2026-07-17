Familiares de presos colombianos denuncian condiciones “indignas” en cárceles de Panamá

El 1 de junio se registró una fuga masiva en el centro penitenciario La Joyita, ubicado a las afueras de la capital de Panamá.

Un grupo de 195 internos coordinó una serie de acciones para violar los controles de seguridad del penal, lo que desencadenó un fuerte enfrentamiento que dejó varias víctimas entre fallecidos y heridos.

A raíz de esto, las autoridades implementaron medidas en el complejo penitenciario de Ciudad de Panamá, conformado por La Joya, La Joyita y la Mega Joya, que según familiares de colombianos presos en esos centros, estarían vulnerando sus derechos básicos.

Vale la pena aclarar que es una situación que estarían enfrentando todos los privados de la libertad, entre panameños y extranjeros.

Hacinamiento, quemaduras por la extensa exposición al sol, ausencia de elementos básicos como agua, implementos de aseo, sábanas y colchones, son algunos de los aspectos denunciados.

Lea también: Por tráfico de migrantes y estafa capturaron a tres personas tras arribar de Panamá a Medellín

Fermín Castrellón, padrastro de uno de los reclusos, contó en 6AM W que tras la fuga masiva, las autoridades les quitaron todas sus pertenencias.

“Les quitaron todos los implementos de aseo, su ropa, solo los dejaron con la muda que tenían puesta, las colchonetas, que nosotros como familiares somos quienes las compramos, también se las quitaron”, reveló.

Según contó, las visitas estarían limitadas hace 3 meses, por lo que muchos no tienen acceso a recuperar ninguno de los implementos que les fueron decomisados.

“Me comentó él, porque ellos pueden hacer llamadas, que las comidas sí se las están dando pero muy deficientes, les bajaron las dosis”, contó.

Oscar García tiene a su hermano detenido. Aseguró que, todos en general, están atravesando momentos muy difíciles.

“No tienen en donde echar los alimentos, prácticamente tienen que buscar cualquier cosa que tienen a la mano para poder comer”, dijo.

Añadió que el día de ayer, 16 de julio, su hermano le informó que les dieron un rollo de papel higiénico, un cepillo y un jabón.

“Llevaban aproximadamente 15 días que no tenían nada de esto [...] uno sabe que no están en un momento cómodo pero es prácticamente una tortura psicológica a ellos, aparte de que los exponen al calor, están bastante quemados”, dijo.

Lea también: CEO de Empresas Bern enfrentará imputación penal en Panamá por presunta estafa agravada

Carmen Pérez, esposa de un detenido, aseguró en 6AM W que muchos están lidiando con enfermedades e infecciones que no han sido tratadas: “No podemos llevarles nada, dicen que para llevarles comida hecha tampoco”, contó.

¿Qué dicen las autoridades panameñas?

Desde el Ministerio de Gobierno y el Sistema Penitenciario de Panamá, dirigido por el recién posesionado Chanan Singh, dieron a conocer a Caracol Radio los siguientes aspectos: