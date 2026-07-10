CEO de Empresas Bern enfrentará imputación penal en Panamá por presunta estafa agravada

La Fiscalía de Panamá fijó para este 10 de julio la audiencia de imputación contra José Manuel Bern, CEO de Empresas Bern, por una investigación relacionada con una presunta estafa agravada y otros delitos.

Según la fiscalía, el caso está vinculado al megaproyecto Town Center y a una denuncia por 18,1 millones de balboas. La querella señala presuntas irregularidades como la creación de una constructora, cambios en la junta directiva y pagos sin respaldo contractual, hechos que, según los denunciantes, afectaron a socios inversionistas.

Laudo arbitral ordenó millonario pago

De manera paralela, un tribunal arbitral determinó que el Grupo Empresas Bern incumplió obligaciones de gestión, construcción y comercialización del proyecto Town Center, por lo que ordenó el pago de aproximadamente 85 millones de dólares entre indemnizaciones, costas y gastos de arbitraje.

También el documento donde está la denuncia, señala que el CEO enfrenta otro proceso penal relacionado con el proyecto PH Casa Bonita, donde un propietario denunció presuntos cobros irregulares por servicios públicos y otros cargos. La reclamación civil provisional asciende a cerca de 500.000 balboas.

Al parecer la compañía continúa promoviendo inversiones en Colombia

Al parecer la compañía continúa promoviendo inversiones en Colombia, con proyectos dirigidos a potenciales compradores e inversionistas y es invitada especial a las más grandes ferias inmobiliarias colombianas, como el Gran Salón Inmobiliario de Bogotá.