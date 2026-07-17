En Cali aprueban estrategia para mitigar consecuencias de la fuerte temporada seca

Cali, Valle del Cauca

En Cali se llevó a cabo el tercer Consejo Distrital de Gestión del Riesgo, donde las autoridades aprobaron una estrategia para afrontar la temporada seca y el fenómeno del Niño, la cual, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos, será bastante fuerte, lo que exige una mayor preparación ante posibles riesgos como el desabastecimiento de agua y la propagación de incendios.

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El secretario de Gestión del Riesgo Ricardo Peñuela, explicó que el plan aprobado involucra a todo el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo, organismos de socorro y entidades competentes. El objetivo no es solo reaccionar ante las emergencias, sino planificar y prevenir incendios forestales y estructurales.

“Tenemos que cuidar nuestros recursos, no solamente los hídricos, sino también todo lo que nos brinda la naturaleza”, precisó el secretario.

Agregó Peñuela que la participación de la ciudadanía es vital, ya que el 99% de los incendios forestales son provocados. Así que hay que tener cuidado con actividades como el paseo de olla donde se prenden fogatas, donde se pueden dejar colillas de cigarrillos encendidas “eso es lo que tenemos que reducir, tenemos que concientizarnos, tenemos que tener una cultura de gestión del riesgo, una cultura ambiental”.

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Recomendaciones

Para la prevención de incendios de debe evitar encender fogones de leña durante los paseos al aire libre, no arrojar colillas de cigarrillo en zonas con pasto seco y realizar una adecuada disposición de los residuos sólidos.

Evitar la exposición prolongada al sol, utilizar protector solar y vestir ropa adecuada para cubrirse de la radiación.

Mantener a la mano los números de emergencia y dar aviso inmediato ante cualquier alerta de incendio a los bomberos.