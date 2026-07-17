Colombia sigue en carrera y luchará por el noveno lugar en el Mundial FIBA Sub-17 Femenino

La Selección Colombia femenina Sub-17 continúa su participación en la Copa Mundial FIBA 2026 que se disputa en Brno, República Checa, donde ya consiguió dos victorias y ahora busca finalizar en la mejor posición posible dentro de la reclasificación por los puestos 9 al 16.

El formato del campeonato permite que las 16 selecciones participantes continúen compitiendo hasta el último día del torneo. Durante la fase inicial, los equipos se dividieron en cuatro grupos de cuatro selecciones, enfrentándose todos contra todos. Posteriormente, todos avanzaron a los octavos de final, donde comenzó la eliminación directa, mientras los equipos derrotados pasaron a disputar las posiciones del noveno al decimosexto lugar.

Colombia integró el Grupo C y terminó en la tercera posición tras caer 70-48 frente a Japón en el debut, vencer 52-46 a República Checa la anfitriona del campeonato y perder 59-86 ante Eslovenia, vigente subcampeona de Europa.

El triunfo sobre las checas representó la primera victoria mundialista para la selección en esta edición. En ese compromiso, Keren Bertel fue la figura con 15 puntos, liderando a un equipo que mantuvo vivas sus aspiraciones de avanzar en el torneo.

Ya en los octavos de final, la tricolor enfrentó a Nueva Zelanda, cayendo 60-40. A pesar de la derrota, Violetta Zúñiga destacó con 12 puntos, nueve rebotes y un bloqueo.

En la plantilla colombiana también destaca la vallecaucana Sara Murillo, una de las representantes del departamento en la cita orbital. Con apenas 15 años, la jugadora hace parte del proceso de la Selección Colombia Sub-17 y continúa sumando experiencia en el máximo escenario del baloncesto juvenil, enfrentándose a algunas de las mejores selecciones del mundo.

En la ronda de reclasificación, Colombia reaccionó y superó 66-51 a Costa de Marfil, logrando su segunda victoria del campeonato. Nuevamente, Violetta Zúñiga fue la jugadora más destacada al registrar 14 puntos, nueve rebotes y cuatro bloqueos.

Con este resultado, la selección nacional mantiene la posibilidad de cerrar su participación entre las diez mejores selecciones del certamen, confirmando el crecimiento del baloncesto femenino colombiano en la categoría juvenil y sumando una valiosa experiencia internacional para un grupo que continúa consolidando su proceso competitivo.