Mariana Asprilla y Kevin Segura ingresan a Valle Oro Puro tras brillar en Mundial de Pesas en Cali

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, entregó a los deportistas los pines que los acreditan como nuevos integrantes del programa de alto rendimiento del departamento, destacando que el deporte es una herramienta de transformación social y un ejemplo para las nuevas generaciones.

“Quería felicitarlos. Les vamos a otorgar el pin de Valle Oro Puro porque una de las cosas que más apoyamos es el deporte. El deporte no solamente transforma la vida de ustedes, sino que los convierte en un referente para otros jóvenes (...) que sepan que sí se puede y que con el deporte se pueden generar transformaciones”, expresó la mandataria.

Kevin Segura celebró el reconocimiento y aseguró que representa una motivación para continuar creciendo en el alto rendimiento.

“Me siento muy contento de estar aquí en este reconocimiento porque no me lo esperaba. Me siento feliz de ahora sí pertenecer a Valle Oro Puro. Desde el principio me han apoyado bastante y por eso quiero traer medallas mundiales”, afirmó.

Por su parte, Mariana Asprilla resaltó el acompañamiento que ha recibido desde el programa Talento y Reserva del Paraíso, estrategia de la que ambos hicieron parte antes de dar el salto a Valle Oro Puro.

“Gracias a Dios porque cada pasito voy logrando lo que quiero. Me ha servido mucho estar en el programa Talento y Reserva, ya que cuento con ayuda de fisioterapeutas, médicos y todo el equipo que me permite alcanzar mis logros”, señaló la pesista.

Los dos deportistas integraron la estrategia Talento y Reserva del Paraíso, iniciativa que fortalece la formación y el acompañamiento de jóvenes promesas del deporte vallecaucano, facilitando su transición hacia el alto rendimiento.

Con su ingreso a Valle Oro Puro, Mariana Asprilla y Kevin Segura continuarán su preparación con el respaldo del departamento, que busca consolidarlos como referentes internacionales del levantamiento de pesas y futuros protagonistas en competencias mundiales y olímpicas.