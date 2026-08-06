Cali tendrá un impacto económico de $10.000 millones por posesión presidencial de De la Espriella
Desde este jueves 6 y hasta el sábado 8 de agosto, el presidente estará en la Capital del Valle.
El presidente electo Abelardo de la Espriella aseguró que su posesión este viernes 7 de agosto, generará un impacto económico para Cali, cercano a los $10 mil millones, especialmente para los sectores hotelero, gastronómico, turístico, logístico, comercial y de servicios.
Abelardo De La Espriella ya recibió la banda presidencial de manos del maestro nariñense Luis Abel Delgado, conocido como el “sastre de los presidentes y los papas” junto a los veteranos y reservistas.
El presidente electo, que llegará este jueves 6 de agosto a Cali, se reunirá con los medios nacionales e internacionales en el hotel Intercontinental, al finalizar la tarde.
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Juan Carlos Díaz
Periodista Caracol Radio. Premios: Beca “Voces que transforman” Baudó/Pnud 2026. Gobernación Valle “Gerardo...