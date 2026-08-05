El vicepresidente de El Salvador llega a Cali para la posesión presidencial de De la Espriella

El alcalde de Cali Alejandro Eder, junto a la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro, recibieron al vicepresidente de El Salvador Félix Ulloa.

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, llegó este miércoles a Cali, para participar en la posesión presidencial del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, que se llevará a cabo en la ciudad este viernes 7 de agosto.

Ulloa es la primera de varias personalidades internacionales que llegarán en las próximas horas a Cali para asistir a la investidura de De la Espriella prevista para las 3pm este viernes festivo 7 de agosto en la Arena USC Carlos Andrés Pérez Galindo de la Universidad Santiago de Cali.

A la ceremonia de investidura también asistirán el rey Felipe VI, de España, y los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Laura Fernández; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; Chile, José Antonio Kast, y Honduras, Nasry Asfura.

Guatemala estará representada por su vicepresidente, Karin Herrera, y también estarán el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisa, en representación del Reino de los Países Bajos, los cancilleres de Brasil, Mauro Vieira, y de Israel, Gideon Sa’ar, y una amplia delegación de Estados Unidos.