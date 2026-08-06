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07 ago 2026 Actualizado 13:50

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Vallecaucanos impulsan a Colombia en la natación artística de Santo Domingo 2026

El oro conseguido por el caleño Gustavo Sánchez y las dos medallas de plata obtenidas por Emily Minante y el Equipo Mixto marcaron una destacada jornada para Colombia en la natación artística de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Foto: FECNA

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La delegación colombiana celebró una destacada actuación en la natación artística de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde el caleño Gustavo Sánchez conquistó la primera medalla de oro del país en esta disciplina y lideró una jornada en la que también se sumaron dos preseas de plata.

Sánchez se proclamó campeón en la prueba de Solo Técnico Masculino al registrar 227.6908 puntos, superando al mexicano Diego Villalobos (223.8658) y al venezolano Kevin García (171.4159).

La jornada también dejó otro podio para el Valle del Cauca con Emily Minante, quien obtuvo la medalla de plata en el Solo Técnico Femenino gracias a una rutina calificada con 225.6617 puntos, solo por detrás de la mexicana Cinthya Argumedo.

El equipo colombiano cerró su participación del día con una nueva medalla de plata en la prueba de Equipo Mixto Técnico, tras alcanzar una puntuación de 235.3117, después de México y superando a Aruba.

La delegación nacional estuvo integrada por Sara Castañeda, Melisa Ceballos, Tatiana Tobón, Gustavo Sánchez, Emily Minante, Isabella Franco, Laura Rodríguez y Juliana Pacheco, quienes continúan consolidando el crecimiento de Colombia en la natación artística internacional.

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