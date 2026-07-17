Entregan nuevos detalles del homicidio de funcionario de la Fiscalía en Palmira, Valle

Las autoridades entregaron nuevos detalles sobre el homicidio de Juan Carlos Vargas, asistente de la Fiscalía General de la Nación, asesinado en la tarde de este jueves en el barrio Colombia, de Palmira, Valle.

De acuerdo con la Policía, el ataque ocurrió hacia las 6:50 de la tarde en la carrera 32 con calle 33. Según las primeras versiones, la víctima acababa de terminar su jornada laboral y se dirigía en motocicleta hacia su vivienda cuando fue interceptada por hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones.

El comandante del Distrito Especial de Policía Palmira, coronel Edinson Aux Mora, indicó que, tras recibir el reporte, unidades de la institución llegaron al sitio junto con funcionarios de Policía Judicial, donde confirmaron el fallecimiento del funcionario.

Los actos urgentes quedaron a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que adelanta la inspección técnica al cadáver, la recolección de elementos materiales probatorios y las labores investigativas para esclarecer el crimen e identificar y capturar a los responsables.

La Policía del Valle informó que, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, dispuso todas sus capacidades investigativas para avanzar en el esclarecimiento del homicidio e invitó a la ciudadanía a suministrar información.