Comerciante fue asesinado en ataque sicarial en la vía Girón-Lebrija en Santander: ya hay capturados

Un comerciante fue asesinado en un ataque sicarial este viernes 17 de julio sobre la vía nacional que comunica a Lebrija con Girón. Horas después del crimen, la Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó la captura de dos de los presuntos responsables.

El homicidio ocurrió hacia las 5:43 de la mañana en el kilómetro 67+847, pocos metros después del peaje de Lebrija. La víctima fue identificada como Edward Mauricio Navas, de 40 años, natural de Bucaramanga, quien se desempeñaba como comerciante. La víctima, se movilizaba en un vehículo particular.

Según la información preliminar, Navas viajaba acompañado por otras dos personas y venía del municipio de Sabana de Torres cuando el automóvil fue interceptado por varios hombres que se desplazaban en dos motocicletas. Los atacantes abrieron fuego contra el comerciante, quien murió en el lugar de los hechos.

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El coronel Héctor Daniel García Acevedo, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, informó que, tras el ataque, se activó un operativo que permitió ubicar a los presuntos responsables.

“En una rápida acción de nuestras unidades de vigilancia y en aplicación del Plan Candado logramos la captura de los posibles perpetradores de este crimen en el sector de Café Madrid”, indicó el oficial.

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Los capturados serían conocidos con los alias de ‘Pipe’ y ‘Jason’. Durante el procedimiento, las autoridades les incautaron un revólver con cuatro cartuchos percutidos y una motocicleta que figuraba como hurtada. Ambos quedaron a disposición de la autoridad competente.

Los móviles del homicidio continúan siendo materia de investigación por parte de las autoridades judiciales.