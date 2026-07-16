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16 jul 2026 Actualizado 17:34

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Bucaramanga

Sigue la ola de sicariatos en el área metropolitana: menor de 17 años herido en Piedecuesta

La víctima recibió cuatro impactos de bala y, debido a la gravedad de las heridas, fue remitida al Hospital Internacional de Colombia.

Sicariato cortesía: Colprensa

Sicariato cortesía: Colprensa

Sicariato cortesía: Colprensa

Maribel Gallo Díaz

Bucaramanga
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Un adolescente de 17 años resultó gravemente herido tras ser atacado con arma de fuego en el sector de Villas del Río, en el municipio de Piedecuesta en Santander.

El hecho ocurrió sobre las 10:45 de la noche del miércoles 15 de julio. La central de comunicaciones alertó a las patrullas sobre un joven lesionado por disparos en esta zona del municipio.

La víctima fue trasladada inicialmente a la Clínica Piedecuesta; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, fue remitida al Hospital Internacional de Colombia - HIC, donde recibe atención médica especializada.

El informe preliminar sobre los hechos señala que el adolescente sufrió tres impactos de bala en el tórax y uno más en el brazo izquierdo.

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Las primeras verificaciones realizadas por las autoridades, mediante cámaras de seguridad del sector, permitieron establecer que dos hombres vestidos de negro y con cascos del mismo color llegaron hasta el lugar y dispararon contra el joven por la espalda.

Tras cometer el ataque, los presuntos responsables huyeron en dirección a la autopista. La Policía adelanta las investigaciones para establecer los móviles del atentado, identificar a los responsables y determinar si el hecho estaría relacionado con algún ajuste de cuentas u otra hipótesis criminal.

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