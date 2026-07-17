Autoridades no dan razón de los jefes del ELN en Santander mencionados por Abelardo de la Espriella

La mención de presuntos cabecillas del ELN por parte del presidente electo, Abelardo de la Espriella, generó un interrogante en materia de seguridad en Santander. Aunque el mandatario aseguró que se trata de uno de los objetivos de alto valor para su gobierno, ninguna autoridad en el departamento ha entregado información sobre quiénes son.

Durante la reunión de Empalme Territorial realizada el pasado martes 14 de julio en Bucaramanga, De la Espriella anunció que entre las prioridades de la estrategia de seguridad estará la persecución de dos comandantes del Frente de Guerra Nororiental del ELN: alias ‘Ricardo’ y alias ‘Osvael’.

Sin embargo, tras esas declaraciones, este medio consultó a las autoridades para conocer el perfil de alias ‘Osvael’, su trayectoria criminal, la zona donde delinque y el papel que desempeña dentro de la organización armada.

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La respuesta fue la misma tanto en la Policía Nacional como en el Ejército: ninguna de las dos instituciones entregó información sobre este presunto comandante ni confirmó detalles de inteligencia relacionados con su identidad.

El hecho llama la atención porque fue el propio presidente electo quien lo mencionó públicamente como uno de los principales objetivos de alto valor en Santander, junto con alias ‘Ricardo’, en el marco de los anuncios para fortalecer la ofensiva contra los grupos armados ilegales que operan en la región.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial que permita establecer quién es alias ‘Osvael’, si se trata de un cabecilla plenamente identificado por los organismos de inteligencia o cuál sería su radio de acción dentro del Frente de Guerra Nororiental del ELN.

La ausencia de información oficial mantiene la incertidumbre sobre los hombres que el presidente electo incluyó entre los principales objetivos de su futura política de seguridad en Santander.