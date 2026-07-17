Presidente Petro volverá a Nueva York antes de terminar su mandato: fechas y detalles del viaje

En medio de los desacuerdos con el apoyo que le brindó el gobierno norteamericano al hoy presidente electo Abelardo desacuerdos la Espriella, y los dardos por el asesinato del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero en un operativo de agentes del ice, el presidente Gustavo Petro volverá a Estados Unidos.

La visita será a la ciudad de Nueva York, en donde el presidente colombiano estará desde el 21 de julio hasta el 23 de julio, para estar presente en la Misión Permanente de la Organización de las Naciones Unidas.

El viaje lo confirmó Daniel García-Peña, el embajador de Colombia en Washington, en entrevista con 6AM W.

Se trata del último viaje que tendría el presidente Petro a Estados Unidos antes de terminar su mandato, y que hará en medio de la polémica por el asesinato de Joan Sebastián Durán Guerrero a manos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), y de la petición que le hizo al consulado de Colombia en el país norteamericano, para capturar al agente que acabó con la vida del colombiano de 26 años en Maine.