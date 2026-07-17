Cierran servicios de la clínica Crecer tras caso de mujer que dio a luz en plena vía pública

Luego de una visita de inspección, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, impuso medida preventiva de cierre al Centro Médico Crecer, por incumplimientos en la Resolución 3100 de 2019.

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Las medidas de cierre obedecen a los hallazgos encontrados durante la inspección realizada por la dirección operativa de vigilancia y control, donde se evidenciaron incumplimientos en la normatividad vigente en los servicios de consulta externa y atención del parto, sede Prado, así mismo al servicio de toma de ecografías qué no se encuentra habilitada en la sede Amberes.

Entre las acciones desarrolladas por el equipo del Dadis que terminaron con la sanción al centro asistencial estuvo la recopilación de información relacionada con la materna desde el momento que llega a solicitar la atención hasta el momento del parto y el proceso de recuperación.

Desde el momento en que se conocieron los hechos, la situación ha generado rechazo e indignación por parte de la ciudadanía, de las autoridades de salud y del alcalde Dumek Turbay Paz.

“Legal y éticamente, existen poblaciones vulnerables que gozan de una protección constitucional reforzada, lo que significa que su atención médica bajo ninguna circunstancia se puede negar, suspender o retrasar, incluso en situaciones de crisis, huelgas o problemas administrativos. Lo tenemos como política de primer orden en nuestra Red de Atención Primaria de la Ese Cartagena de Indias, y y lo reforzamos constantemente en las visitas aleatorias de control y vigilancia que realizamos en las urgencias, clínicas y hospitales de Cartagena”, enfatizó, a través de sus redes oficiales, el alcalde Dumek Turbay Paz.

Y el mandatario distrital añadió: “La Clínica Crecer, como IPS (privada) e involucrada en el caso, deberá responder por lo sucedido previa investigación que ya está en curso”.