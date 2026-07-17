Clínica Crecer tras parto en su puerta de acceso: “No tenemos urgencias 24 horas”
La entidad de salud compartió un comunicado de prensa explicando la situación
La Clínica Crecer de Cartagena emitió un pronunciamiento oficial para esclarecer las circunstancias del nacimiento de un bebé a las afueras de sus instalaciones, un hecho que generó revuelo en la ciudadanía y el inicio de un seguimiento por parte de las autoridades de salud distritales.
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A través de un comunicado a la opinión pública, el centro médico informó que la madre y el recién nacido “gozan de cabal salud y recibieron desde el momento de su llegada la debida atención”, y precisó que se espera que muy pronto puedan retornar a su hogar.
La institución médica aclaró un aspecto clave sobre su operación que explica por qué las puertas del lugar se encontraban cerradas al momento del suceso: “Centro Médico Crecer no tiene servicio de urgencias, por lo tanto, su horario de atención es de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.”.
Al reconstruir la línea de tiempo del alumbramiento extramural, la clínica detalló que, según el relato de la propia paciente, los síntomas de parto comenzaron a las 3:30 a. m. La mujer arribó a las instalaciones a las 4:12 a. m., momento en el que el nacimiento se produjo de forma “sorpresiva e inmediata” en la entrada. Cinco minutos después, a las 4:17 a. m., el personal médico y de enfermería de la institución acudió para brindarle la atención necesaria y asegurar su estabilización.
Ante la apertura de indagaciones por parte del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) para determinar si existieron fallas en la ruta de atención a la gestante, la Clínica Crecer reafirmó su disposición para esclarecer lo sucedido: “reitera su compromiso con la atención humanizada, la protección de la vida, la transparencia y la colaboración con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos”.