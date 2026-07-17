Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

17 jul 2026 Actualizado 01:41

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Hoy por Hoy CartagenaCartagena

Clínica Crecer tras parto en su puerta de acceso: “No tenemos urgencias 24 horas”

La entidad de salud compartió un comunicado de prensa explicando la situación

Clínica Crecer en Cartagena. // Colprensa

Clínica Crecer en Cartagena. // Colprensa

Clínica Crecer en Cartagena. // Colprensa
Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

La Clínica Crecer de Cartagena emitió un pronunciamiento oficial para esclarecer las circunstancias del nacimiento de un bebé a las afueras de sus instalaciones, un hecho que generó revuelo en la ciudadanía y el inicio de un seguimiento por parte de las autoridades de salud distritales.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

A través de un comunicado a la opinión pública, el centro médico informó que la madre y el recién nacido “gozan de cabal salud y recibieron desde el momento de su llegada la debida atención”, y precisó que se espera que muy pronto puedan retornar a su hogar.

La institución médica aclaró un aspecto clave sobre su operación que explica por qué las puertas del lugar se encontraban cerradas al momento del suceso: “Centro Médico Crecer no tiene servicio de urgencias, por lo tanto, su horario de atención es de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.”.

Al reconstruir la línea de tiempo del alumbramiento extramural, la clínica detalló que, según el relato de la propia paciente, los síntomas de parto comenzaron a las 3:30 a. m. La mujer arribó a las instalaciones a las 4:12 a. m., momento en el que el nacimiento se produjo de forma “sorpresiva e inmediata” en la entrada. Cinco minutos después, a las 4:17 a. m., el personal médico y de enfermería de la institución acudió para brindarle la atención necesaria y asegurar su estabilización.

Ante la apertura de indagaciones por parte del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) para determinar si existieron fallas en la ruta de atención a la gestante, la Clínica Crecer reafirmó su disposición para esclarecer lo sucedido: “reitera su compromiso con la atención humanizada, la protección de la vida, la transparencia y la colaboración con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos”.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir