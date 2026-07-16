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Mineros dicen que ministerio del Ambiente impone restricciones por fuera del páramo de Santurbán

Bucaramanga

Uno de los representantes de los pequeños mineros de Santander, Fabio Maldonado, representante de un colectivo llamado GPS, hizo objeciones a las tres resoluciones que proyecta el gobierno nacional para delimitar de forma progresiva el páramo de Santurbán.

El señor Maldonado aseguró que las tres resoluciones están enfocadas a implementar restricciones por fuera de este ecosistema, es decir por debajo de la línea.

“Apuntan específicamente a acabar el proyecto de Minesa que está por fuera del páramo”, aseguró el representante minero. Maldonado hizo referencia al título que hoy está en propiedad de Aris Minning.

Fabio Maldonado consideró que la ministra del Ambiente, Irene Vélez habla de un apoyo total a la minería tradicional. “Ella siendo ministra de Minas no adelantó ningún proceso de formalización minera y ahora no ha permitido licencia ambiental para ningún proceso de formalización”.

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Según el dirigente, el gobierno no está defendiendo el páramo sino implementando medidas contra la actividad minera. “Ahora viene la prórroga de una medida que se llama zona de reserva temporal y quieren dejar una definitiva”.

“Es el activismo, los ambientalistas, el que está presionando al ministerio para que se adelante en 10 días lo que no hicieron en 3 o 4 años”, refirió.

Finalmente, pidió que no se efectúe una mesa de trabajo dentro del proceso de concertación que está citada para este sábado en Bucaramanga. “No tiene sentido que este gobierno diga que dejó las medidas para proteger el páramo y luego el nuevo las tenga que revisar porque están viciadas”.