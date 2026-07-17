Transparencia por Colombia pide al nuevo gobierno priorizar la lucha contra la corrupción

Bucaramanga

La corrupción continúa siendo una de las principales problemáticas del país y requiere decisiones concretas desde el más alto nivel, así lo indicó Andrés Hernández, director de transparencia por Colombia en medio de un evento sobre la lucha contra la corrupción realizado en el marco de un homenaje al ingeniero Rodrigo Fernández en Bucaramanga.

Hernández afirmó que el nuevo gobierno deberá asumir un liderazgo basado en la ética, la transparencia y la rendición de cuentas para recuperar la confianza ciudadana, dijo también que entre las prioridades planteadas se encuentra garantizar la transferencia en la financiación de la campaña presidencial, la selección de funcionarios con criterios de integridad, fortalecer la apertura de la información sobre contratación pública y presupuesto, así como respetar la separación de poderes para evitar prácticas que favorezcan hechos de corrupción.

“Un mensaje muy claro es respetar la separación de poderes, en no aceptar situaciones como lo hemos visto en otros casos de transacciones entre el poder ejecutivo, el congreso, justamente el escándalo de gestión de riesgos estuvo muy marcado por ese rompimiento, esa separación de poderes y un irespeto a las leyes y al estado de derecho”, recalcó el director.

El director también se refirió a los llamados con tratad eros una figura que, según explicó ha permitido que recursos públicos sean administrados con escasa trazabilidad y controles insuficientes. En ese sentido, insistió en la necesidad de promover una reforma que elimine esos mecanismos o fortalezca de manera significativa su vigilancia para reducir los riesgos de corrupción.

“Siguen existiendo muchas oportunidades para que se desvíen recursos en medio de vacíos, en medio de posibilidades que incluso la ley permite y ahí es donde encontramos los contrataderos, que son mecanismos incluso permitidos por la ley a través de los cuales se están entregando unos recursos públicos que terminan siendo utilizados por terceros sin observar ningún tipo de procedimiento legal asociado al uso de esos recursos o con la suficiente visibilidad que debería tener.Creemos sin lugar a dudas que hay que cerrar este tipo de figuras, controlarlas de manera muchísimo más agresiva”, agregó el director.

Durante ese evento también fue reconocido el ingeniero Rodrigo Fernández, por su trabajo en la promoción de la transparencia y el control ciudadano sobre la contratación pública. El profesional también agradeció el homenaje otorgado por la fundación, participar, el comité de transparencia, la sociedad Santandria de ingenieros y la sociedad colombiana de arquitecto seccional Santander, destacando que su labor ha sido posible. Gracias al trabajo, conjunto de diferentes organizaciones y ciudadanos comprometidos con la vigilancia de los recursos públicos.