Partido MIRA se quedó con la séptima curul en Cundinamarca tras múltiples reclamaciones
El CNE votó favorablemente la ponencia para garantizar la séptima curul de Cundinamarca en la Cámara para el Partido MIRA, con Diana Maritza Álvarez, quien es nueva representante electa.
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Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...