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17 jul 2026 Actualizado 12:15

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Política

Partido MIRA se quedó con la séptima curul en Cundinamarca tras múltiples reclamaciones

El CNE votó favorablemente la ponencia para garantizar la séptima curul de Cundinamarca en la Cámara para el Partido MIRA, con Diana Maritza Álvarez, quien es nueva representante electa.

Foto de referencia del Partido MIRA. Foto: Colprensa

Foto de referencia del Partido MIRA. Foto: Colprensa(Thot)

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Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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