Barranquilla, entre las ciudades con mejor desempeño fiscal, destaca Auditora General

Barranquilla fue destacada como una de las ciudades con mejor desempeño fiscal del país por la auditora general de la República, María Anayme Barón, durante su intervención en el II Encuentro Nacional de Contralores, organizado por la Contraloría Distrital de Barranquilla.

La funcionaria señaló que la capital del Atlántico registra importantes avances en diferentes indicadores económicos y de gestión pública.

“Una ciudad con más de un millón trescientos mil habitantes en la que la tasa de desempleo se ha reducido en los últimos años en más de cuatro puntos porcentuales, pasando del 11,9 al 8,6, respectivamente”, expresó.

Asimismo, resaltó el papel de Barranquilla en materia de comercio exterior. “Un puerto que conecta Colombia con el mundo, en el que el valor de las exportaciones se ha duplicado en este mismo periodo”.

Una ciudad con mejores indicadores del desempeño fiscal

Barón también destacó la gestión fiscal de la ciudad. “Una de las entidades con mejores indicadores del desempeño fiscal del país, que ha demostrado un crecimiento significativo en la generación de recursos propios, alta inversión en infraestructura”.

La auditora general afirmó que el desarrollo de la ciudad demuestra el impacto de una adecuada administración pública. “Su historia de crecimiento, modernización e integración con el país constituye un recordatorio de que la buena gestión pública genera desarrollo, oportunidades, pero sobre todo bienestar para sus ciudadanos”.

Durante su intervención, también hizo un llamado a fortalecer la articulación entre las entidades de control y a avanzar hacia un modelo preventivo. “La ciudadanía demanda respuestas oportunas, decisiones sustentadas en evidencia y una vigilancia capaz de anticipar los riesgos”, afirmó.

Además, sostuvo que “no basta con digitalizar procesos, ni con perfeccionar estas herramientas técnicas”, y aseguró que el objetivo debe ser “un control fiscal que produzca valor público”, capaz de prevenir la pérdida de recursos y garantizar que las políticas públicas se traduzcan en mejores condiciones de vida para los ciudadanos.