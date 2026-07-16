Cuerpo de Bomberos y Gestión del Riesgo atienden incendio forestal en el municipio de Bello

Bello, Antioquia

Un incendio forestal se registra en este momento en el barrio La Mina, sector Los Tanques del municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá, donde unidades del Cuerpo de Bomberos y la Secretaría de Gestión del Riesgo trabajan intensamente para controlar y extinguir las llamas.

A esta hora, las autoridades reportan un 60 % de control de la conflagración. Los bomberos permanecen en el sitio realizando maniobras para lograr su liquidación total y evitar que el fuego se propague a zonas aledañas.

Ante esta emergencia desde la Alcaldía de Bello, se realizaron una serie de recomendaciones a la comunidad: Entre ellas, está evitar acercarse a la zona del incendio y así permita el libre trabajo de los organismos de socorro. De igual forma, si reside en sectores cercanos, debe mantener puertas y ventanas cerradas para reducir el ingreso de humo y proteger la salud respiratoria.

Las autoridades continúan monitoreando la situación y entregarán actualizaciones a medida que se registren avances significativos en el control del incendio.

Cabe indicar que hace algunos días en esa municipalidad se presentó un incendio estructural de gran magnitud el cual afectó un depósito de maderas. Además, el incendio se propagó a una casa vecina, dejando a una familia directamente afectada. En ese momento no se reportaron personas lesionadas. Sin embargo, dos perros resultaron heridos y dos más murieron.

Las autoridades están en alerta máxima ante situaciones como esta, donde las altas temperaturas y la presencia de elementos como colillas de cigarrillo y vidrios pueden desencadenar incendios forestales de gran magnitud.