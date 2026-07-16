¡Adrenalina pura! abren inscripciones para participar en el festival más extremo de Medellín

Medellín

La Alcaldía de Medellín abrió las inscripciones para el Festival de Descenso y Adrenalina, la evolución del tradicional Festival de Carros de Rodillos que se correrá el 30 de agosto. El evento reunirá a unos 1.200 deportistas extremos en un recorrido de siete kilómetros, el cual iniciará en el estadero El Pingüino y finalizará en el Centro Comercial La Central.

La primera fase de inscripción será presencial y prioritaria para los habitantes de la comuna de Buenos Aires y el corregimiento de Santa Elena, quienes podrán registrarse hasta el 19 de julio. Los puntos físicos habilitados para este trámite son las instalaciones del Centro Comercial La Central y la Centralidad Casa de la Cultura de Santa Elena.

Posteriormente, del 27 de julio al 9 de agosto, el proceso se abrirá para los habitantes de las demás comunas y corregimientos de Medellín. Los interesados de otros sectores de la ciudad deberán realizar su registro de manera virtual a través de la plataforma oficial SIMON hasta agotar los cupos habilitados para la competencia.

Para participar en las diferentes modalidades de gravedad, como Longboard, Gravity Bike y Drift Trikes, se requiere ser mayor de edad y firmar un acta de exoneración de responsabilidad. Además, los vehículos artesanales deben cumplir con normas técnicas estrictas, como usar llantas de caucho. El festival se financia con recursos de Presupuesto Participativo.

Con el fin de garantizar la seguridad de los competidores el domingo 30 de agosto, la Secretaría de Movilidad autorizó cierres en la vía a Santa Elena. Habrá un cierre parcial de este importante corredor vial entre las 3:00 a. m. y las 6:00 a. m., y un cierre total que se extenderá desde las 6:00 a. m. hasta las 3:00 p. m.